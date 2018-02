Lutto nella sanità savonese, morto il medico del pronto soccorso Marco Zunino

Savona. Sanità savonese in lutto per l’improvvisa scomparsa del medico Marzo Zunino, da anni in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. Il medico è morto questa notte per un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo.

Zunino, 62 anni, residente ad Albissola Marina, era noto anche per essere stato, per due anni, il medico sociale del Savona Calcio.

Lascia la moglie Maria e i figli Massimiliano e Alessio. Domani i funerali, in forma privata.