Andora. Medaglia d’argento per l’andorese Althea Secchi al campionato italiano Cadette (under 18) di lotta stile libero che si è svolto al centro olimpico federale Fijlkam di Ostia, nel Lazio.

A tale competizione hanno partecipato due lottatrici andoresi, alla seconda esperienza di gara in contesto nazionale. Entrambe sono tesserate per l’Ok Club Imperia.

Oltre ad Althea Secchi, classe 2002, categoria 52 kg, ha partecipato Isabella Rimondo, classe 2003, sempre nella categoria 52 kg. Entrambe sono guidate dai tecnici federali Daniele Berghi, Stefano Olisterno e Franco Viani.

Althea ha vinto in maniera decisa i primi due incontri della giornata di sabato. L’ultimo incontro, invece, la vedeva in svantaggio di 9 a 8 ma, con soli 20 secondi di tempo per ribaltare la situazione, si è aggiudicata il match e ha guadagnato la finale per il primo e secondo posto. Nella giornata di domenica ha disputato la finale con un’avversaria d’esperienza che non le ha concesso il privilegio della vittoria: ha perso, con pochi punti di inferiorità, aggiudicandosi un prezioso argento.

Isabella ha vinto il primo incontro facilmente, ma ha perso il secondo, a causa di un infortunio al ginocchio. La domenica, seppur infortunata e contro il parere del medico, ha combattuto con grande forza la finale per il terzo e quinto posto. Ha terminato al quinto posto, ma avrebbe meritato uno dei gradini del podio.

“Complimenti ad Althea e a Isabella per i risultati raggiunti – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – Ancora una volta gli atleti di Andora si mettono in luce a livello nazionale e portano in alto i colori del Comune Europeo dello Sport 2018″.