Loano. Grande successo nella biblioteca comunale Kursaal per l’incontro conoscitivo sulla Medicina Tattica organizzato dal settore Autodifesa e Tiro Difensivo dell’associazione sportiva Krav Maga Parabellum di Loano.

Relatori di questa iniziativa, patrocinata dal Comune di Loano, dallo CSEN Provinciale e dal Collegio IPASVI di Savona sono stati, il Dott. Luca Corizia, in servizio presso la Rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e Alberto Rossi, infermiere operativo della Marina Militare, ed in veste di moderatore Davide Carosa Presidente e Cofondatore della KMP, infermiere presso la ASL 2 Savonese.

Lo svolgimento della giornata ha sottolineato le differenze tra un soccorso in campo sicuro, civile e in zone calde, come in territorio interessato da conflitti bellici o da azioni militari e quanto quest’ultimo si possa purtroppo incontrare negli attentati terroristici che hanno colpito capitali e cittadine europee.

La proiezione di foto e video hanno favorito, riflessioni e analisi, come sottolineato dall’intervento dell’assessore Regionale Ligure Stefano Mai, che ha preso parte all’incontro loanese.

Nella seconda parte della giornata si è potuto prendere visione e toccare con mano i presidi medici utilizzati in campo tattico e cimentarsi in semplici tecniche di soccorso.

“Per i nostri soci è stato un incontro molto importante e ricco di contenuti, averlo voluto aprire alla cittadinanza nasce dalla consapevolezza di quanto questi eventi conoscitivi possano essere utili alla popolazione” sottolinea Davide Carosa.