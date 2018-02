Loano, scontro tra auto tra via Verdi e via D’Annunzio: due feriti

Loano. E’ di due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Loano.

Il sinistro si è verificato intorno alle 18 all’incrocio tra via Verdi e via D’Annunzio con via Carducci, dove due auto si sono scontrate.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della croce bianca di Borghetto Santo Spirito e l’automedica, che hanno trasferito i due feriti al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure.