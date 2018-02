Loano. Continuano gli appuntamenti di “Loano non solo mare”, programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Giovedì 8 febbraio si terrà un’escursione sul Sentier du Littoral, in Costa Azzurra.

Il programma della giornata prevede alle 8 la partenza da Loano in bus e alle 10 l’arrivo nella zona di Montecarlo ovest. Una volta usciti dall’autostrada, il bus condurrà i partecipanti sul colle alle spalle di Montecarlo, dove inizierà l’escursione. L’itinerario porterà a percorrere dapprima uno “stradello” dal quale si potranno godere una stupenda vista panoramica sulla costa sottostante. In seguito la comitiva passerà sotto la cosiddetta Tète du Chien giungendo così a Cap d’Ail.

Foto 2 di 2



Da qui ci si immetterà poi sul Sentier du Littoral, un itinerario fra i più noti della Costa Azzurra e che si sviluppa a bordo mare offrendo paesaggi spettacolari ed attraversando zone rocciose intervallate da ville e giardini, in un tipico ambiente mediterraneo. Il Sentier du Littoral raggiunge infine la rinomata plage Mala. Da qui si proseguirà verso Montecarlo ovest, stavolta nella zona bassa, dove i partecipanti riprenderanno il bus che li riporterà a casa.

La durata dell’escursione è di circa 4 ore ed ha un dislivello di circa 150 metri in salita e 400 in discesa, con un itinerario a semi-anello. Poiché il viaggio fino a Montecarlo prevede l’utilizzo di un bus a noleggio con un numero definito di posti, per l’escursione di questa settimana non sono possibili nuove adesioni.

I partecipanti alla passeggiata si troveranno entro le ore 8 in piazza Valerga a Loano. Per informazioni è possibile contattare Laura Panicucci (tel. 019.67.23.66, cell. 3497854220). I responsabili della gita sono Gianni e Pinuccia Simonato, coadiuvati da Beppe Peretti e Mario Chiappero.

L’obiettivo di “Loano no solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.