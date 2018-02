Loano, la biblioteca civica sempre più accogliente: al via la sostituzione dei vecchi scaffali

Loano. Mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio la biblioteca civica di Palazzo Kursaal a Loano resterà chiusa per lavori. L’amministrazione comunale del sindaco Luigi Pignocca, infatti, ha predisposto la sostituzione della vecchia scaffalatura, ormai vetusta, con nuovi ripiani più moderni.

“La biblioteca civica di Loano è un contenitore culturale di primaria importanza per l’intera nostra comunità – spiegano il primo cittadino loanese e l’assessore a turismo, cultura e sport Remo Zaccaria – Oltre a contenere migliaia di volumi, ospita regolarmente eventi, incontri e manifestazioni di notevole rilevanza e risonanza. Visto questo ruolo cardine, è intenzione della nostra amministrazione comunale intervenire per renderla sempre più accogliente per i tantissimi utenti che la frequentano ogni giorno”.

La biblioteca riaprirà regolarmente a partire da venerdì 9 febbraio con i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.30; il sabato dalle 9 alle 12.