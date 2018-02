Loano, cane di grossa taglia aggredisce un volpino in via Dante: anziana cade e si frattura una gamba

Loano. Un cane di grossa taglia che passeggia libero per la strada e che si azzuffa con un altro animale, più piccino e portato al guinzaglio da una signora; l’anziana che nel parapiglia cade e si rompe un femore; la corsa in ospedale e la diagnosi dei medici, costretti ad effettuare un importante intervento per ricomporre la lesione alla gamba. E’ questa, in estrema sintesi, la dinamica dell’incidente avvenuto ieri sera a Loano.

Secondo quanto riferito, intorno alle 20 di ieri un cane di taglia medio-grande stava passeggiando libero nella zona di via Dante. D’un tratto l’animale si sarebbe imbattuto in suo simile, un volpino di dimensioni molto più minute, portato a passeggio al guinzaglio da una signora. Come spesso accade, il cane più grande si sarebbe scagliato contro quello più piccolo; ad andarci di mezzo, però, è stata la proprietaria, che nella zuffa sarebbe caduta violentemente a terra.

Sul posto sono subito intervenuti i volontari della croce rossa di Loano, che hanno trasferito la donna ferita al pronto soccorso di Pietra Ligure. La diagnosi è tutt’altro che rosea: “Mia madre – spiega il figlio della signora – è caduta e ha riportato una grave frattura del femore che richiederà un serio intervento chirurgico per ricomporre la frattura e probabilmente l’impianto di una protesi d’anca”.

A subire le conseguenze anche il volpino, rimasto traumatizzato: “Si spera che non abbia riportato lesioni anche lei – chiosa il figlio – Ora è troppo agitata e non si riesce a capire”.