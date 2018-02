Loano. “Sapevamo che il Pallare, a dispetto della classifica, era una squadra compatta e dura a morire – afferma Andrea Rocca – in settimana, mister Ferraro ci aveva messo in guardia dal pensare che ‘sarebbe stato facile vincere’… ed aveva ragione, in quanto abbiamo dovuto giocare una signora partita, per venire a capo dei valbormidesi”.

“Siamo stati bravi, sul parziale di 1-1, pur essendo rimasti in inferiorità numerica (ndr, espulsione di Padolano), a reagire caratterialmente, riuscendo a portare a casa una vittoria fondamentale in chiave salvezza”.

La strada è ora in discesa… “Finché la matematica non ci darà ragione, non dovremo allentare la

tensione, anzi bisognerà quintuplicare le forze, per arrivare il prima possibile a consolidare la categoria. Comunque, se il carattere sarà quello odierno, tutto sarà più semplice”.