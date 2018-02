Lo Scuola Basket Team 98 Savona torna alla doppia vittoria

Vado Ligure. Dopo una serie quasi interminabile di sconfitte, la seconda squadra maschile della Pallacanestro Vado vede finalmente la luce in fondo al tunnel con due vittorie ravvicinate ai danni di Varazze e Maremola.

Prima però dobbiamo fare un sunto delle partite precedenti, che non sono state raccontate ma non per pigrizia, o insofferenza per la causa, ma semplicemente per il fatto che tutte sono state condizionate da una sottospecie di virus che ha (aveva?) contagiato la squadra; parsa completamente svogliata, scarica, egoista e nevrotica, aggettivi poco idonei ad una squadra di pallacanestro.

La gara col Varazze si presenta subito come una sfida ad armi pari ed infatti è stata una partita in cui ha regnato il completo equilibrio, dove i picchi massimi di distacco si aggirano intorno ai 7/8 punti. Lo Scuola Basket fa una grande prova difensiva sfruttando al massimo le lacune varazzine sulla zona 2-3. La gara ha visto brillare particolarmente il duo Madaschi-De Marzi, con numerosi spunti offensivi ed ottime percentuali realizzative da tre punti che hanno permesso ai biancorossi di vincere sul filo del rasoio col punteggio di 58 a 60.

La partita contro Maremola in casa risulta essere meno al cardiopalma della sfida col Varazze, complice una formazione rimaneggiata da parte dei pietresi. La Scuola Basket parte subito forte con i primi due quarti nettamente a favore, per poi gestire ed incrementare il vantaggio nella seconda metà di gara. Da segnalare una brutta prova difensiva della squadra allenata da coach Rossello che ha lasciato una marea di doppi rimbalzi agli ospiti.

Il prossimo impegno sarà giovedì 22 febbraio al pallone contro l’Imperia Riviera dei Fiori: all’andata vinsero i ragazzi biancorossi con una partita splendida, chissà che al ritorno non si possa confermare la prestazione vista in trasferta.

Il tabellino della partita valevole per la 12ª giornata

San Nazario Juvenilia Varazze – Scuola Basket Team 98 Savona 58-60

(Parziali: 19-13; 29-27; 43-50)

Scuola Basket Team 98 Savona: Ferro, Saltarelli (cap.) 6, De Marzi 17, Ghiso 7, Luciano 1, Patrone 2, Rollo 12, Madaschi 12, Trenta 3, Baklli. All. Rossello, ass. Parodi.

Arbitri: Bevilacqua (Savona) e Pisu (Vado Ligure).

Il tabellino della partita valevole per l’11ª giornata

Scuola Basket Team 98 Savona – Polisportiva Maremola 109-73

(Parziali: 25-11; 50-32; 79-50)

Scuola Basket Team 98 Savona: De Marzi 24, Patrone 10, Madaschi 17, Buzzola 4, Colandrea 7, Trenta 12, Rollo 16, Saltarelli (cap.), Ferro 7, Baklli 11. All. Rossello, ass. Parodi.

Arbitri: Patrone (Quiliano) e Pisu (Vado Ligure).

La classifica del girone A: Fortitudo Savona 22, Olimpia Taggia 16; Imperia Riviera dei Fiori 14; San Nazario Juvenilia Varazze 10; Scuola Basket Team 98 Savona 8; Finale 6; Polisportiva Maremola 1.