Savona/Vado Ligure. Ieri pomeriggio “Liberi e Uguali” ha incontrato i lavoratori Bombardier dello stabilimento di Vado Ligure e dei cantieri navali Mondomarine di Savona per “ascoltare le loro vertenze e approfondire la le tematiche legate allo politiche industriali del territorio savonese”. Successivamente è stata presentata la squadra di “Liberi e Uguali per Savona” che con i suoi candidati si proporrà agli elettori il prossimo 4 marzo. Un programma politico che “si articola su diversi temi fondamentali per il territorio, come il lavoro, la sanità pubblica, la fiscalità e l’istruzione”.

“Nel nostro paese non esiste un piano industriale da molti anni, e le politiche di concorrenza sono state fatte riducendo il costo, per le imprese, del lavoro – ha sottolineato il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni – Scelte inaccettabili per chi come noi è di sinistra, Ma è una scelta che empiricamente non funziona: esisterà sempre chi avrà lavoratori meno pagati e meno garantiti. Non può funzionare. Savona ha diversi esempio, su tutti la Bombardier, che abbiamo visitato oggi pomeriggio, in un paese che dovrebbe fare del trasporto su ferro una scelta strategica. Ma non solo, oggi abbiamo visitato anche i lavoratori dei cantieri Mondomarine, vittime di scelte più speculative che industriali, scelte che mettono a rischio posti di lavoro altamente qualificati”.

“Incredibile che non si valorizzino industrie come la Bombardier – ha sottolineato Carla Nattero, capolista per il collegio 1 (Ponente) per la Camera dei Deputati – soprattutto in un territorio come la Liguria che ha le ferrovie più arretrate del paese, e che dovrebbe puntare sul il servizio di trasporto pubblico. Invece il caso di Mondomarine evidenzia la miopia della politica che non sa tutelare i suoi comparti di eccellenza, con posti di lavori altamente qualificati, in una regione che ha un porto turistico ogni 20 chilometri e che vuole fare del turismo una delle prime risorse”.

“Dobbiamo recuperare, la politica deve recuperare il rapporto reale con il mondo del lavoro – ha spiegato Sergio Aquilino, candidato per il Senato al collegio uninominale 1 – perché crisi e riforme sbagliate lo hanno distrutto, precarizzandolo e impoverendolo. Dobbiamo fare questo partendo dai territori, anche da Savona, guardando però al contesto globale”.

La sanità pubblica è un altro tema forte della proposta politica di Liberi e Uguali: “Ci sono dei diritti che devono essere universali, garantiti a tutte e a tutti, e per fare ciò devono rimanere pubblici – continua Fratoianni – nel nostro paese non esiste una discussione seria sulla salute e la prevenzione”.

E poi progressività fiscale: “Dobbiamo ripensare i meccanismi di prelievo patrimoniale, per uno Stato più giusto, contrapponendoci all’idea di una tassazione uguale per ricchi come per i poveri”. Immigrazione: “Vogliamo abolire la Bossi-Fini, che ha eliminato ogni via legale di accesso al nostro paese, creando i flussi migratori clandestini che siamo incapaci a gestire”.

“Noi non ci alleeremo mai con le destre – ha concluso Fratoianni – e non sono in molti che possono dirlo chiaramente. Il 5 marzo in molti dovranno rivedere i propri programmi e noi discuteremo sulla base del nostro, pensato per i molti, non per i pochi”.

Per quanto riguarda le elezioni politiche, l’incontro di ieri è stato anche l’occasione per presentare i candidati di “Liberi Uguali”. Ecco i nomi.

Per il Collegio 1 (Ponente) della Camera dei Deputati:

Carla Nattero, nata a Imperia, 65 anni. Insegnante del liceo Vieusseux di Imperia, impegnata con passione nell’attività politica. Consigliere comunale del Comune di Imperia per 27 anni, diventa assessore con il sindaco Davide Berio. Attualmente è coordinatrice regionale di Sinistra Italiana.

Felice Besostri, nato a Zavio, 74 anni e residente a Savona. Avvocato amministrativista, docente di diritto pubblico comparato nell’anno accademico 2005/2009, membro della commissione affari costituzionali Senato della Repubblica XIII Legislatura, assemblea parlamentare consiglio d’Europa 1997/2001. Autore del ricorso contro l’ammissione dei referendum elettorali e la legge elettorale per il Parlamento europeo, interviene nei giudizi contro la legge elettorale per il Parlamento nazionale. È stato Senatore della Repubblica nella XIII Legislatura, componente della commissione affari costituzionali e interni e della giunta per gli affari europei.

Enrica Maria Tonola, nata a Sondalo, in provincia di Sondrio, 70 anni. Vive in provincia di Savona, dove è presidente della sezione Anpi “Sandro Pertini” di Borghetto S.Spirito. Pedagogista, lavora da sempre con le fasce deboli della società: minori con disabilità, disturbi dell’apprendimento, difficoltà relazionali.

Piero Borello Piero, nato a Genova, 60 anni. Da sempre impegnato in partiti della Sinistra sia sul territorio dove ha ricoperto ruoli di coordinamento in Valpolcevera, sia in fabbrica (Ansaldo) dove è stato per anni delegato sindacale della Fiom. Attualmente è nel consiglio di amministrazione della società operaia di mutuo soccorso di Pontedecimo.

Per il collegio Uninomiale Collegio 2 (Savona):

Daniela Tedeschi, nata a Isola del Cantone, 61 anni. Presidente della Comunità del Parco del Beigua in rappresentanza dei comuni facenti parte del territorio del Parco, è stata capogruppo di minoranza del consiglio comunale di Arenzano e consigliere di minoranza del consiglio della Città Metropolitana di Genova.

I candidati del Collegio Plurinominale del Senato:

Stefano Quaranta, 46 anni, genovese, laureato in legge è stato eletto alla Camera del 2012. Segnalato da Open Polis fra i parlamentari più attivi: il più produttivo tra i liguri, ha girato l’Italia in difesa della Carta Costituzionale contro la riforma voluta dal governo; come membro della commissione di inchiesta sulle periferie e il degrado nelle città ha visitato le realtà più problematiche del Paese; ha collaborato alla scrittura della proposta di legge per contrastare il telemarketing selvaggio.

Maria Cristina Barzacchi, nata a Pisa, 56 anni, del Tigullio. Medico oncologo impegnata da sempre nel benessere del territorio, attualmente è Consigliere Comunale nel Comune di Casarza Ligure.

Roberto Amen, nato a Genova, 63 anni. Giornalista Rai, dove ha condotto diversi telegiornali dal 1986 al 2013 (TG2, Costume e Società e Tg Parlamento) e ha collaborato alla progettazione e fondazione di Rainews 24. Dal 2002, per 11 anni è stato giornalista parlamentare e vicedirettore di Rai Parlamento. Attualmente fa parte della Commissione per la mappatura del personale giornalistico della Rai e per la progettazione di Rai Academy.

Natasha Vallerino, nata a Savona, 50 anni. Vive da impegnata sul territorio della provincia di Savona, anche attraverso la sua storia familiare. Infermiera, intende portare la propria esperienza maturata nell’ambito sanitario a servizio di Liberi e Uguali.

Per il l’Uninominale Collegio 1:

Sergio Acquilino, nato a Celle Ligure, 61 anni. Storico militante della Sinistra. È stato eletto assessore e successivamente sindaco del Comune di Celle Ligure. L’amore per il territorio lo ha portato inoltre a diventare assessore alla Comunità Montana del Giovo.