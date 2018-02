Liberi e Uguali, il candidato Stefano Quaranta sottoscrive il “patto antifascista”

Vendone. Domenica 18 febbraio alle 9,30 Stefano Quaranta sarà a Vendone, in località Curenna, invitato dall’Associazione Fischia il vento per sottoscrivere il “patto antifascista” che chiede ad ogni candidato di impegnarsi in difesa della Democrazia “affinché le leggi in materia siano puntualmente e precisamente applicate, e a sostenerne di nuove ove si renda necessario”.

“Ho accettato volentieri l’invito e penso sia necessario, soprattutto di questi tempi ribadire come la nostra Repubblica sia nata dalla Resistenza e dalla lotta all’antifascismo. In Italia e in tutta Europa vediamo crescere movimenti fascisti e neonazisti, penso quindi sia necessario da una parte tenere viva la memoria facendo conoscere i valori fondanti della nostra democrazia, ma contemporaneamente dobbiamo impegnarci in atti concreti. Abbiamo le leggi Scelba e Mancino che dicono chiaro che non possono essere ricostituiti partiti che si rifanno al fascismo – conclude il candidato al Senato di LiberI e Uguali Stefano Quaranta – non capisco pertanto la timidezza dei ministri preposti e della magistratura a darne applicazione!”.

L’iniziativa si terrà a Vendone, in località Curenna davanti al cippo che ricorda la prima volta che venne cantata Fischia il Vento il giorno di Natale del 1943. “A cento anni dalla nascita di Felice Cascione il gesto assume un valore simbolico – hanno ricordato gli organizzatori – c’è un gran bisogno di esempi positivi in questi tempi difficili”.