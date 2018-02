Le giovani promesse della vela italiana si allenano a Loano: in arrivo le Nazionali di 49er, Fx e 29er

Loano. Dal 6 al 13 febbraio e poi dal 19 al 26 febbraio gli equipaggi delle Nazionali under 19 delle classi 49er, Fx e 29er saranno presenti presso il Centro della Federazione Italiana Vela di Marina di Loano per una serie di allenamenti preparatori in vista dei prossimi impegni agonistici. A guidare i giovani velisti sarà lo staff tecnico federale coordinato da Luca De Pedrini e composto dai tecnici Gianfranco Sibello, Daniel Loperfido e Pietro Lucchetti.

Sarà dunque il mare di Loano ad ospitare gli allenamenti delle giovani promesse della vela italiana che, di rientro dalla coppa del mondo a Miami in Florida, si stanno preparando per i Campionati Italiani delle Classi Olimpiche in programma a fine marzo a Genova e la regata internazionale di Palma di Maiorca ad aprile.

“Il centro della Fiv inaugurato lo scorso agosto rappresenta per noi motivo di grande orgoglio – spiegano il sindaco Luigi Pignocca e l’assessore allo sport Remo Zaccaria -. La Federazione Italiana Vela ha scelto di collocare quella che è a tutti gli effetti una ‘fucina di futuri campioni’ a Marina di Loano per la qualità delle strutture e dei servizi che offre. Il nostro clima ed il nostro mare, inoltre, permettono di avere per tutto l’anno le migliori condizioni per allenarsi. È quindi con gioia che accogliamo i giovani atleti delle classi 49er, Fx e 29 nella nostra Loano, città europea dello sport“.

Il direttore di Marina di Loano, Uberto Paoletti, aggiunge: “I principi dello sport e in particolare quelli della vela fanno parte del dna di Marina di Loano, da sempre in prima linea nel rispetto e nella diffusione dei valori della marineria, delle regole e della conservazione dell’ambiente marino. La presenza di tanti giovani velisti è per tutti noi un momento importante per sottolineare ancora una volta il nostro impegno e il nostro supporto al mondo dei giovani e dello sport”.