Arriverà giovedì 8 febbraio il comico e cantautore Carlo Denei ad Albenga, tappa intermedia del suo viaggio più unico che raro. L’artista genovese infatti è partito dal capoluogo il 3 febbraio ed arriverà a Sanremo domenica a Festival concluso dove terrà il suo concerto finale per presentare il suo ultimo album “L’ora del te”. L’evento è unico perché Denei percorrerà 146 km in tutto per 9 giorni, esibendosi continuamente per un lunghissimo concerto.

Ad attendere nella città ingauna Denei saranno i podisti dell’Albenga Runners che lo accoglieranno a Ceriale per accompagnarlo nel centro storico dove terrà in giornata il consueto concerto. Infatti il comico e cantante, si esibisce ad ogni tappa proponendo i suoi pezzi che contengono sempre una vena d’ironia. Nell’occasione sarà accompagnato da Nicola Ursino, Davide e Alessandro De Muro de dall’arrangiatore Maurizio Martellini.