L’associazione L.I.Fe. Savona organizza un corso di manovre salvavita pediatriche

Savona. “Proteggi i bambini, costruisci il futuro”. E lo slogan che accompagna il corso per diventare esecutore di Manovre Salvavita Pediatriche e di Rianimazione Cardiopolmonare pediatrica organizzato dall’associazione L.I.Fe. (Libera imprenditoria femminile) di Savona e dal comitato della Croce Rossa Italiana di Vado LIgure e Quiliano.

L’appuntamento è fissato per oggi pomeriggio, a partire dalle 14,30,nei locali della scuola Dna Musica di Savona, in via Molinero a Savona.

“La diffusione delle manovre di disostruzione pediatrica è un progetto di educazione sanitaria che si rivolge a chiunque abbia rapporti con i bambini come gli insegnanti, i genitori, gli educatori. Nel corso proposto verranno insegnate le manovre di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardio polmonare rivolte all’età pediatrica, manovre che permettono di concorrere a salvare la vita dei più piccoli. Si stima, infatti, che ogni settimana muoia un bambino a causa per l’ostruzione delle vie aeree a causa di un corpo estraneo” spiegano da L.I.Fe.

“È quindi importantissimo intervenire in modo corretto e tempestivamente quando un bambino mostra segni di soffocamento ed ha bisogno del nostro intervento salvavita” prosegue la dottoressa Luisella Vassallo ,socia fondatrice di LiFe, medico e volontario CRI, che terrà il corso in collaborazione con istruttori volontari della Croce Rossa tra i quali: Ariel Ansorena, Brondo Davide, Brunasso Emilio, Campus Matteo, Crispo Giuseppe, Curato Paolo, Lammardo Michele, Massaro Anna Maria, Merlone Daniela, Ramella Daniele, Tommasi Sergio e Ciaramella Tiziana.

“Il Club L.I.Fe , acronimo di Libera Imprenditoria Femminile, nasce grazie ad un’idea della fondatrice, Elisa Gauttieri che sostenuta da altre giovani libero professioniste, dà vita ad un progetto esclusivo e soprattutto…rosa. Il club include diverse figure professionali, che si confrontano con passione e competenza, si impegnano nel sociale, si supportano nella gestione di ‘gioie e dolori’ che colorano la vita di ogni giovane imprenditore. Tra i diversi progetti, L.I.Fe ha sviluppato anche questo progetto di educazione sanitaria che si rivolge a chiunque abbia a che fare con i bambini” concludono dall’associazione.