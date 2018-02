Varazze. Vento da Nord-Nord-Ovest fino a oltre 20 nodi per l’edizione 2018 della Coppa Stefano Neri, valida per la ranking list zonale della classe Laser, disputatasi domenica 18 febbraio con l’organizzazione del Varazze Club Nautico.

Poco meno di cinquanta le imbarcazioni iscritte con, come flotta più numerosa, quella dei Laser Radial con 20 barche.

Partenza ritardata di poco per attendere che si stabilizzasse il vento; passaggio compatto sulla boa di bolina per tutte e tre le classi. Sull’allineamento transitavano primi per la flotta Standard Paolo Giargia, Varazze Club Nautico, per quella Radial Alessandro Boschetti, Yacht Club Italiano e per quella 4.7 Martina Di Marco Ponti, LNI Albisola.

Seconda partenza sempre con vento teso, con gli Standard che completavano la prova mentre per i Radial e i 4.7 il comitato decideva di dare la riduzione in considerazione di un brusco calo di vento. Primi in questa prova Jeremy Montout, YC Monaco, negli Standard, Alessandro Vercellino, Varazze Club Nautico, nei Radial, la cui flotta è giunta ammucchiata sulla linea d’arrivo a causa di un calo di vento in prossimità dell’arrivo, seguito da una raffica, mentre Edoardo Valletta, Varazze Club Nautico, si affermava nei 4,7.

Alla fine le coppe per le diverse categorie andavano a Jeremy Montout, che giungeva a pari punti con Paolo Giargia, negli Standard, a Nicolò Elena, Circolo Nautico Andora nei Radial, e ad Edoardo Valletta nei 4.7. Prima fra le ragazze nella categoria 4.7 Martina Di Marco Ponti.