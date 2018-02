Savona. “Siamo soddisfatti per aver raggiunto l’attesa firma all’accordo di programma sul progetto di riconversione industriale delle aree entro i termini che ci eravamo posti. Adesso arriva la fase più importante: una volta pubblicato il bando, auspichiamo che sia importante la partecipazione da parte di soggetti interessati all’insediamento nelle aree del savonese e Valbormida”.

Queste le parole dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Edoardo Rixi, oggi a Roma, nella sede del ministero dello Sviluppo economico, per la sottoscrizione dell’accordo di programma per l’area di crisi complessa del savonese. Oltre che da Regione Liguria,il documento è stato firmato dal viceministro Teresa Bellanova, dal presidente della Provincia di Savona Monica Giuliano e dall’Autorità di sistema portuale Tirreno occidentale.

“Le manifestazioni di interesse – puntualizza l’assessore Rixi – pervenute attraverso la call indetta da Invitalia sono servite esclusivamente a dare un’indicazione sui potenziali investitori e sugli eventuali progetti di insediamento e riconversione. Ora si entra nel vivo: anche chi ha risposto alla call dovrà comunque presentare il progetto partecipando al prossimo bando”.

“Ci aspettiamo, inoltre, che vengano presentati progetti che non sono stati inviati nella call, per esempio nel settore turistico, oltre che quello industriale, manifatturietro, commerciale e logistico. Regione Liguria, come già detto, metterà in campo, attraverso bandi propri, 25 milioni di euro tra risorse proprie, fondi europei,e contratti di localizzazione, oltre ai 20 milioni di euro stanziati dal governo”.

“Inoltre, 9 milioni di euro saranno anticipati dall’Autorità di sistema portuale per opere infrastrutturali, in attesa che il Mit impegni risorse precise” conclude l’assessore Rixi.

L’ambito geografico dell’area di crisi industriale complessa di Savona coincide con il territorio dei Comuni liguri del Sistema Locale del Lavoro di Cairo Montenotte – Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio e Roccavignale -, il vadese – Vado Ligure e Quiliano – e Villanova d’Albenga.