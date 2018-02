La sezione Volley della Polisportiva del finale aiuta i bambini del Kenya

Il Volley Team Finale, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D. ha donato le sue uniformi, alcune borse e altro materiale, ai bambini e alle ragazze e ai ragazzi del Kenya, attraverso l’associazione umanitaria CCA – Collective Community Action creata dal rialtese Marco de Milato, che vive e lavora in Kenya dal 2010.

Le uniformi del VTF, ci scrive Milato, vengono usate da “bambini e ragazze/i che per vari motivi purtroppo sono finiti in un istituto (sono vittime di abuso, abbandono o hanno commesso qualche piccolo reato per cercare di sopravvivere nella loro vita per strada)”. e continua: “stiamo cercando di reintegrarli nelle loro comunità o presso qualche familiare in quanto l’istituto non è il luogo più idoneo dove farli crescere, infatti le condizioni e i servizi all’interno di questi istituti sono pessimi”.

Le uniformi del VTF, vengono quindi utilizzate da questi bambini e ragazzi nelle attività educative e riabilitative.