La savonese Simona Saccone delegata al congresso nazionale di UGL

Savona. “Il 22 e il 23 febbraio si terrà a Roma il quarto congresso nazionale di Ugl, il sindacato legato al centro destra, il sindacato di chi si immedesima nei valori di legalità e salvaguardia del lavoro, il sindacato che rappresenta il sociale del centro destra”. Lo annuncia la consigliera comunale savonese di Fratelli d’Italia, Simona Saccone, che quest’anno sarà tra i delegati nazionali nominati al convegno regionale tenutosi a Genova davanti ai dirigenti regionali.

Segretario regionale è stato nominato Stelvio Musicò. “Il congresso – spiega Saccone – porterà in primo piano il tema del lavoro in Italia, la crisi dello stesso e le eventuali soluzioni per provare a risolvere questo problema”.

A valere a Saccone la nomina è stata l’apertura dello sportello delle politiche sociali a Genova che accompagna i cittadini meno agiati a districarsi nelle problematiche delle case popolari, sfratti e problemi con gli inquilini: “Lo sportello – spiega – è il primo passo di un esperimento sociale in grado di supportare legalmente grazie all’avvocato genovese Fabio Mezzogori le famiglie nel complicato mondo della burocrazia e delle problematiche della casa”.