La Pallacanestro Alassio tra prima squadra, giovanili, minibasket e Biella

Alassio. Settimana, come di consueto, molto impegnativa per le squadre della Pallacanestro Alassio, nonostante alcune squadre fossero ferme per riposo settimanale. Ecco nel dettaglio com’è andata.

Mercoledì l’Under 20 gioca bene per 15 minuti sbagliando anche diversi facili appoggi a canestro che le avrebbero permesso di condurre poi la maggiore organizzazione e intensità di Pegli viene fuori alla distanza portando i genovesi a vincere 53-94. “Non abbiamo continuità ed è un peccato perché all’inizio dimostriamo sempre di potercela giocare con tutti”.

Giovedì l’Under 14 élite ha superato il Loano Garassini con un perentorio 88-50. I loanesi si sono presentati all’appuntamento con qualche defezione ma i gialloblù sapevano che non sarebbe stato comunque facile. “L’88-50 finale è nato da nostre alte percentuali al tiro e dalla discreta circolazione di palla sui loro raddoppi e la loro zona. In difesa dobbiamo migliorare la tenuta dell’uno contro uno, mentre il loro pick and roll ci ha messo giustamente in difficoltà ma perché non è una nostra priorità. Quando Loano tornerà al completo sarà ben altra partita ma noi proseguiamo per la nostra strada dove il risultato deve essere l’ultimo aspetto da guardare anche se durante la gara nessuno deve starci mai a perdere. L’aspetto più positivo per noi? Ben 10 ragazzi hanno realizzato almeno un canestro”.

Sabato l’Under 15 affronta la trasferta di Imperia con le assenze di Arrighetti, Gandini, Garzoglio e Massone. “Nell’arco dei 40 minuti la partita è sempre equilibrata ma alcune nostre disattenzioni finali ci condannano al 43-40 finale con la nostra tripla del possibile pareggio sputata fuori dal ferro”.

Gli Aquilotti-Gazzelle senior 2007-08 di Betta giocano e si divertono con il Finale, nonostante il risultato di 7-17 sorrida ai finalesi. “Tutti hanno giocato e anche dimostrato diversi miglioramenti”.

La Serie C femminile gioca in casa con l’Auxilium Genova, patisce l’assenza di Ardoino, e cede 35-59. “Abbiamo sofferto i diversi cambi di difesa della squadra avversaria ma ci siamo rifatti con una bella cena di squadra”.

Sempre sabato parecchi ragazzi dell’Under 16 sono andati a vedere il “biellese” Tommaso Merello, a Vado Ligure, che ha giocato e vinto 64-70 nella gara valevole per il campionato Under 16 Eccellenza a testimonianza della bella “famiglia gialloblù”. “Tommaso è rimasto legatissimo a noi e lui a noi, quando possiamo ci fa ben piacere seguirlo”.



Domenica gli Aquilotti-Gazzelle 2007-08 di Laura si presentano come al solito in gran numero, giocano e si divertono con il Maremola portando a casa anche il risultato finale con 5 tempi vinti e 1 perso. “A parte il buon 17-7 finale che sancisce la fine della partita siamo contenti per la sempre bella e costante partecipazione di questo gruppo ad ogni partita. Un ringraziamento va sicuramente fatto anche ai ragazzi che ci danno una mano alle partite e ieri erano presenti Pippi, Lollo, Andrea, Salman, Luca, Davide e il ‘biellese’ Tommaso”.