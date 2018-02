La Diocesi celebra la Giornata del malato, domenica Messa a Lavagnola

Savona. L’11 febbraio si celebra la Giornata mondiale del malato, che come sempre ha una propria declinazione anche nella nostra diocesi.

L’appuntamento quest’anno sarà domenica prossima a Lavagnola, nella parrocchia di san Dalmazio: alle 10.30 l’accoglienza in chiesa dei malati e dei disabili, quindi alle 11 monsignor Marino celebrerà la Messa, durante la quale, chi lo desidera, potrà ricevere il sacramento dell’unzione degli infermi, per il quale occorre prenotarsi in parrocchia o presso le associazioni.

Al termine della funzione si terrà il pranzo comunitario, nei locali della parrocchia, con un contributo di 10 euro, e una volta coperte le spese, il rimanente sarà donato in beneficenza (anche questo su prenotazione). L’organizzazione della Giornata è a cura della Pastorale sanitaria in collaborazione con realtà “del settore” come Associazione medici cattolici italiani, Centro volontari della sofferenza, Unitalsi, Movimento apostolico ciechi e alcuni membri della Comunità di sant’Egidio che si occupano a livello parrocchiale di assistenza sia domiciliare sia presso le residenze protette.

“Ogni anno la giornata si svolge in una parrocchia diversa, per condividere le varie esperienze e confrontarsi con le differenti realtà: questa volta, in accordo col vescovo Marino e le associazioni– spiega Luisa Veronese della Pastorale sanitaria – questo girovagare è importantissimo perché permette anche di creare maggiore attenzione verso le persone che soffrono, in quanto il malato deve essere una figura centrale nella vita della chiesa”.