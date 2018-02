La denuncia

“Rosso Pistacchio” è la rubrica di Marzia, che ama definirsi “una truccatrice struccata”. Uno spazio al femminile dal taglio volutamente “leggero” in cui parlare a 360 gradi di tutto ciò che ruota intorno alle donne. In salsa savonese, naturalmente, e con le illustrazioni create “ad hoc” da Giusy Ghioldi.

“Così il sospettato stava espletando i propri bisogni corporali in una aiuola pubblica?”.

“Sissignore, stava pisciando davanti a tutti”.

“La prego di mantenere un linguaggio decoroso”.

“Decoroso sì, quel negro non è stato per nulla decoroso”.

“Lei, da cittadino integerrimo, ha giustamente denunciato”.

“Sissignore, io rispetto le leggi”.

“Lei è una brava persona”.

“Ci può giurare, Signore, io vi ho sempre sostenuto”.

“Mi racconti come è andata”.

“Stavo portando mio figlio a baseball…”.

“Mi scusi?”.

“A baseball”.

“Le parole straniere non sono concesse”.

“Stavo portando mio figlio a palla bastone…”.

“Quanti figli ha?”.

“Uno, signore”.

“Solo uno?”

“Sissignore.”

“E perché?”

“Mia moglie ha un buon lavoro e vorrebbe fare carriera, signore.”

“Il posto di sua moglie è la casa. E lei dovrebbe saperla guidare e far sì che contribuisca all’incremento demografico.”

“Ho la gola secca, mi gira la testa. Posso avere un caffè?”

“Una cicoria, se vuole.”

“Dicevo di quel negro…”

“Suo figlio ha 15 anni, giusto?”

“Sì, ma come fa a…”

“Capello lungo, apparenza sciatta, sempre gobbo e scomposto.”

“Lo sa come sono i giovani.. è un periodo confuso.”

“Certo.”

“Il negro ha pisciato davanti a tutti.”

“Sia decoroso, le ho detto.”

“Il negro ha…”

“Suo figlio non frequenta molte ragazze.”

“Forse ho visto male, forse non stava pisciando…”

“Suo figlio è un deviato sessuale?”

“Forse il negro era solo appoggiato…”

“Suo figlio ascolta quella musica proibita. Ed è pieno di tatuaggi.”

“Ora devo andare…”

“Sua moglie è femminista?”

“No!!!”

“Suo figlio è un debosciato.”

“Il negro!! Sono qui per il negro!”

“Suo figlio ascolta la musica dei negri.”

“Devo andare!”

“Si calmi. Lei è un bravo cittadino.”

“Lo sono!”

“Lo potrà visitare ogni tanto.”

“Chi?”

“Suo figlio.”

“No, la prego…”

“Lo raddrizziamo, vedrà.”

“La prego.”

“Ah. Il negro lo abbiamo preso.”

“La prego. Mio figlio no.”

“Lei è una brava persona.”

“Rosso Pistacchio” è la rubrica al femminile di IVG, ogni martedì a cura di Marzia Pistacchio: clicca qui per leggere tutti gli articoli