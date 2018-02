La CIA elegge il nuovo presidente regionale: 85 delegati all’assemblea ligure

Liguria. Sabato 3 febbraio, presso la Sala delle Grida al Palazzo della Borsa di Genova dalle ore 10, l’Assemblea ligure della Confederazione Italiana Agricoltori, eleggerà il nuovo presidente.

Saranno presenti 85 delegati in rappresentanza di oltre 6500 imprese agricole di cui 3155 iscritte alla Camera di Commercio e di 12.000 pensionati aderenti.

Tra i temi in primo piano: il rinnovato interesse dei giovani per l’agricoltura con 350 domande di primo insediamento già presentate al PSR e almeno un altro centinaio che giungeranno entro il 15 febbraio; la valorizzazione degli accordi di filiera su diversi prodotti agricoli; l’incentivazione delle forme di aggregazione in agricoltura: dalla cooperazione alle reti di impresa.

Tra i numerosi ospiti presenti anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Stefano Mai.