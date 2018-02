Dopo la bufera sulla tassa di soggiorno Federalberghi Savona conferma Andrea Valle presidente

Savona. Dopo le polemiche interne, con le dimissioni dal direttivo di Paolo Efero, Fabio Raimondo, Michela Rosselli, Tommaso Tortarolo e Alberto Zanolla, e il rischio di commissariamento dell’associazione da parte dei vertici regionali, ieri si è svolta l’assemblea provinciale di Federalberghi presso la sede di Confcommercio di Savona.

Il “contestato” Andrea Valle (nella foto a destra) è stato riconfermato presidente savonese dell’associazione di categoria, superando la concorrenza dello stesso Tortarolo pronto a prendere il suo posto dopo la rottura maturata per la vicenda della tassa di soggiorno.

Nel nuovo Consiglio Direttivo entrano: Gianluigi Finocchio, Laura Pagliari, Giuseppe Altamura, Antonio Amura, Marco Bennici, Giuseppe Cerminara, Simona Silva e Carmelo Pavia.

Per l’elezione di un membro del Consiglio Direttivo in rappresentanza degli alberghi a 4 stelle è stato eletto Andrea Cavanna; per l’elezione di un membro del Consiglio Direttivo in rappresentanza degli alberghi a 3 stelle è stato eletto Davide D’Antuono; per l’elezione di un membro del Consiglio Direttivo in rappresentanza degli alberghi a 2 stelle è stato eletto Luca Codino; per l’elezione di un membro del Consiglio Direttivo in rappresentanza degli alberghi a 1 stella è stato eletto Giacomo Guido Santo; per l’elezione del presidente della delegazione territoriale di Finale Ligure è stata eletta Michela Rosselli; per l’elezione del presidente della delegazione territoriale di Pietra Ligure è stato eletto Mario Parodi; per l’elezione del presidente della delegazione territoriale di Varazze è stato eletto invece Andrea Bruzzone.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono stati eletti Fabio Fano, Claudio Isosceli e Michela Rosselli; per il Collegio dei Probiviri sono stati eletti Andrea Cavanna, Davide D’Antuono e Osvaldo Gagliardi.

Michela Rosselli è risultata eletta sia nel Consiglio Direttivo sia nel Collegio dei Revisori e Andrea Cavanna e Davide D’Antuono sono risultati eletti sia nel Consiglio Direttivo sia nel Collegio dei Probiviri, pertanto dovranno indicare la propria opzione per una delle due cariche.

Soddisfazione è stata espressa dal riconfermato presidente Andrea Valle: “Finalmente torna il sereno dopo un anno abbastanza travagliato. Ora abbiamo fatto quadrato all’interno dell’associazione e con il nuovo direttivo ci metteremo subito al lavoro sulle priorità indicate nell’assemblea e sul programma che ho presentato agli associati. Mi auguro che il tempo delle polemiche e degli scontri sia finito e che si possa voltare pagina nell’interesse di Federalberghi e del nostro turismo”.

E il presidente di Federalberghi Savona detta la linea: “Da oggi ci rimettiamo al lavoro e a disposizione dei nostri associati sulle molteplici complessità della nostra provincia e del comparto economico turistico: abusivismo, infrastrutture, occupazione, tassa di soggiorno, sinergie tra i vari attori pubblici e privati del territorio ed un impegno più costante per rafforzare il rapporto con gli associati e con le sezioni territoriali”.

“Gli albergatori della provincia hanno dato un forte segnale di appartenenza ed unità e li ringrazio per la rinnovata fiducia. Le persone elette all’interno degli organi direttivi sono rappresentative di tutta la provincia e sono certo che nel prossimo quadriennio ci saranno le condizioni ottimali per far crescere la nostra associazione, consapevoli di rappresentare un comparto più che fondamentale per l’economia dell’intera regione”.

“Con questa elezione, inoltre, anche grazie al preziosissimo e costante impegno di Federalberghi e del direttore nazionale Dr. Nucara, si apre un nuovo capitolo della nostra realtà associativa provinciale e regionale nella quale Federalberghi Savona ha guadagnato ulteriore forza, credibilità, dignità e reputazione” conclude Andrea Valle.