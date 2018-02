Alassio. La squadra campione d’Italia Androni Sidermec, ospite in questi giorni ad Alassio per un vernissage in vista del Trofeo Laigueglia, presenterà ufficialmente i propri effettivi per la stagione 2018 durante la conferenza stampa che avrà luogo presso la sala riunioni dell’Hotel Garden alle ore 17.30 di giovedì 8 febbraio.

Inoltre sabato 10 febbraio 2018 alle ore 9.30 avrà luogo una passeggiata cicloturistica insieme ai professionisti dell’Androni, con partenza dall’Hotel Garden di Alassio e arrivo a Testico.

“È per noi un onore e un piacere poter ospitare la squadra campione d’Italia sul nostro territorio: Alassio si conferma una città di sport, con manifestazioni di richiamo internazionale e la visita di grandi campioni di tutte le discipline. Invitiamo gli alassini, i turisti e tutti gli appassionati liguri a prendere parte alla passeggiata cicloturistica, una occasione imperdibile per conoscere da vicino i campioni e magari rubare loro qualche consiglio”, commenta Simone Rossi, assessore a sport e turismo del comune di Alassio.