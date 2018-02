Karate: Albenga ha ospitato lo stage provinciale ASI ed il corso di formazione regionale

Albenga. Si sono svolti ieri, mercoledì 14 febbraio, presso la palestra Full Metal Club di Albenga, lo stage provinciale ASI ed il corso di formazione regionale, seguito dai docenti maestri Marco Leandri 7° Dan referente regionale ASI Liguria, Riccardo Lostumbo 6° Dan referente provinciale ASI e dal cavaliere dello sport 7° Dan Vincenzo Tripodi organizzatore referente regionale Arti Marziali ASI Liguria.

La lezione degli atleti, 60 iscritti, che si è protratta dalle ore 18 per i più giovani fino alle 19,30 e per il corso adulti fino alle ore 22, è dovuta al fatto che questi corsi di formazione per qualsiasi grado e cintura si sono svolti per la preparazione agli esami di passaggio di dan e qualifica che si svolgeranno sempre ad Albenga il 2 marzo prossimo.

Il maestro Tripodi Ringrazia le associazioni sportive partecipanti, quali la Youniverse di Albenga e la palestra Scarpette Rosa sezione Karate di Alassio di Cinzia Scarlata e, per la gentilezza dimostrata, i titolari della Full Metal nelle persone del presidente Andrea Grazia, Lino Dellisola e Francesco Dellisola. Tripodi ringrazia anche i genitori che hanno assistito entusiasti alla lezione.

Prossimo raduno per continuare il corso di formazione: sabato 17 febbraio presso la palestra Naos, sede dell’ASD Karate Sport per Tutti, ad Albissola Marina, dal maestro Claudio Guietti responsabile regionale Arbitri ASI Liguria.

“Mi ritengo soddisfatto del risultato ottenuto e spero che continui soprattutto per i nostri giovani atleti fieri di fare questa bellissima arte marziale” dichiara Vincenzo Tripodi.