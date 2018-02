Su IVG.it nasce “La Tribuna”: primi opinionisti fissi Franco Orsi e Livio Di Tullio

Provincia. Debutta oggi sulla home page di IVG un nuovo spazio in cui volti noti del savonese commentano gli ultimi fatti della politica, della cronaca o dell’economia locale. Ognuno con il suo stile e dalla sua prospettiva, senza “lacci” né cadenze fisse, con l’obiettivo di stimolare la discussione sui piccoli e grandi temi che attraversano la nostra provincia.

Si chiama “La Tribuna”, come il palco da cui nell’antica Roma magistrati e funzionari parlavano ai cittadini. Una sorta di “pulpito”, di osservatorio privilegiato da cui commentare ciò che accade nel savonese. Ma “La Tribuna” indica anche, in gergo sportivo, gli spalti su cui siedono coloro che non giocano, che per una ragione o per l’altra non sono più della partita: personalità che conoscono le dinamiche del mondo a cui appartenevano e che oggi osservano “da fuori”, più liberi quindi di raccontare e intervenire.

Vista l’imminenza delle elezioni, il nuovo spazio non poteva che esordire guardando alla politica: i primi due “tribuni” di IVG sono dunque Franco Orsi e Livio Di Tullio. Il primo, attuale sindaco di Albisola Superiore, è un ex senatore di Forza Italia, con una storia politica legata al centrodestra; ormai fuoriuscito da quel mondo, prosegue l’esperienza amministrativa ma senza più legami con i partiti. Di Tullio, invece, ex vicesindaco di Savona, si è separato dal Pd in modo traumatico dopo le comunali del 2016: da allora “osserva da fuori”, senza rinnegare la sua storia politica di centrosinistra. Entrambi “ex illustri”, entrambi pungenti e spesso caustici, entrambi senza troppi timori reverenziali: due inquadrature diverse da cui assistere alla prossima competizione elettorale.

L’obiettivo di IVG.it non è ovviamente “avallare” in qualche modo i pensieri o le posizioni di Orsi, Di Tullio o dei futuri “tribuni” che vorranno raccogliere il nostro invito, ma semplicemente stimolare la “società civile” alla discussione. Per questo, per quanto possibile, verranno nei prossimi mesi coinvolti opinionisti con storie e posizioni differenti, che possano garantire una pluralità di vedute. Intanto, sulla Tribuna salgono a turno i due “grandi ex” di Forza Italia e Pd: a voi scegliere di volta in volta se applaudirli o fischiarli.

LA PRIMA “TRIBUNA” DI FRANCO ORSI – LA PRIMA “TRIBUNA” DI LIVIO DI TULLIO