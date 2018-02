Pietra Ligure. “Siamo contenti che la campagna elettorale abbia risvegliato l’attenzione dell’assessore Viale nei confronti del Santa Corona e che ai continui depotenziamenti degli ultimi due anni e mezzo di normale quotidianità sia finalmente arrivato anche un “potenziamento”. Lo ha detto il consigliere regionale del Pd e candidato alle elezioni politiche Luigi De Vincenzi, che ha commentato il via libera da parte della Regione Liguria al mutuo di 5,5 mln di euro per la Asl 2 savonese in merito a nuovi interventi per il nosocomio pietrese.

Tra gli interventi previsti l’ampliamento e ristrutturazione del pronto soccorso, l’acquisto di nuove apparecchiature biomedicali in sostituzione di quelle in uso e la nuova centrale termica.

Foto 2 di 2



“Speriamo che il tempo della campagna elettorale, seppur purtroppo troppo breve” sia proficuo per apportare qualche piccolo miglioramento, dei tanti di cui necessita il Santa Corona” ha aggiunto l’esponente Dem, protagonista in questi due anni e mezzo di una dura battaglia per salvaguardare le specialità e le funzionalità del nosocomio pietrese.

E De Vincenzi aggiunge: “La cosa più importante è il futuro del Santa Corona, tuttavia tra gli interventi indicati nel piano della Regione l’aspetto che mi lascia più perplesso è quello della nuova centrale termica, che verrebbe posizionata in un’area che, secondo il progetto che era stato realizzato per il nuovo ospedale, sorgerebbe in una delle aree che sarebbero destinate alla dismissioni e alienazione. Cosa significa? Una pietra tombale sul progetto di ristrutturazione che è e rimane essenziale per il futuro dell’ospedale? Su questo attendo chiarimenti, visto che per due anni e mezzo il layout progettuale è stato messo all’angolo…”.

E De Vincenzi conclude: “Sulle risorse messe in campo per la centrale termica in un’area che andrebbe dismessa e sul progetto di riqualificazione dell’ospedale anche l’amministrazione comunale deve dire la sua e chiarire cosa vuole fare”.