Incontro in Regione sulla ricollocazione dei dipendenti e sull’assegnazione delle aree ex Piaggio

Genova. Si è svolto questa mattina, in Regione Liguria, un incontro di approfondimento sull’assegnazione delle aree ex Piaggio, che ha visto la partecipazione di tutte le parti sociali, di Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e delle aziende Piaggio Aerospace e Phase Motion Control spa in rappresentanza del Consorzio formato dalle aziende Aurocontrol spa, Cosnav srl e Cosmet snc.

L’incontro segue quello che si è tenuto, la scorsa settimana, nella sede dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. “Nel corso dell’incontro di oggi – fanno sapere dalla Regione – è stata affrontata la tematica della ricollocazione dei lavoratori Piaggio, attualmente in cassa integrazione, in vista della riassegnazione delle aree aeroportuali al Consorzio per affrontare nel dettaglio le tematiche delle eventuali ricollocazioni in base ai profili professionali”.

“L’incontro si è, pertanto, concluso positivamente con l’accordo delle parti di procedere in tempi rapidi” concludono dalla Regione.