Incidente sulla A10 tra Savona e Spotorno, ferita una ragazza

Savona. Un incidente si è verificato questa mattina all’alba sull’autostrada A10, tra i caselli di Savona e Spotorno.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, intorno alle 6.30 una ragazza, che procedeva con la sua auto in direzione Spotorno, per cause da chiarire è andata a sbattere mentre si trovava all’altezza dell’autogrill.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, l’automedica ed un’ambulanza della Croce Rossa di Quiliano. Fortunatamente, per la giovane, un grande spavento ma nessuna ferita di rilievo: è stata accompagnata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona per le cure del caso.