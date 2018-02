Spotorno. Continua la giornata nera per il traffico sulle strade del Savonese. Nel primo pomeriggio di oggi, infatti, a causa di un incidente sulla A10 all’altezza di Spotorno e di un guasto ad un bus di linea sull’Aurelia a Capo Noli, anche viaggiare dal ponente della provincia verso la città della Torretta si è trasformato in un percorso ad ostacoli.

Sull’autostrada dei Fiori, intorno alle 16, si sono formati 4 chilometri di coda a causa di uno scontro che ha coinvolto due auto ed un mezzo pesante al chilometro 47+000 tra Spotorno e Savona, in direzione Genova. Il bilancio è stato di due feriti in codice giallo (sono stati soccorsi dalle ambulanze della Croce Bianca di Spotorno e della Croce Rossa di Vado Ligure) accompagnati al San Paolo di Savona. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche i vigili del fuoco.

Per quanto riguarda la via Aurelia (congestionata oltremodo dal traffico a causa degli incidenti avvenuti sull’A10), all’altezza di Capo Noli, si sono registrate code e rallentamenti, questa volta però non a causa di un incidente ma appunto di un guasto meccanico.

L’avaria ha colpito un pullman di linea, proprio all’altezza della galleria, causando ulteriori disagi alla circolazione. Il mezzo, infatti, ha cominciato a perdere gasolio ed è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco.

I pompieri sono riusciti a ripulire l’asfalto e a far rientrare l’emergenza in breve tempo e la situazione è tornata alla normalità.