Imperia, il Popolo della Famiglia annuncia: “Siamo presenti in tutti i collegi della Liguria”

Imperia. Ci sono anche una candidata di Alassio e una di Laigueglia tra le file de Il Popolo della Famiglia, presente in tutti i collegi elettorali liguri per le elezioni alla Camera dei deputati, suddivisa in collegio ovest (per il Ponente), dove, oltre all’alassina Graziella Dallafiora, sono presenti gli imperiesi Nino Iraci, Maria Dulbecco e Giuseppe La Gamba, e il collegio-est (per il Levante), e nel collegio unico per il Senato della Repubblica sono candidati Maria Cutrupi di Laigueglia, Salvatore Angelo Pintus, Luigi Paparo e Maria Cardello.

“Anche a livello locale, – ha affermato il presidente del Circolo di Imperia e candidato alla Camera dei Deputati per il collegio ovest del Popolo della Famiglia Nino Iraci, – è stato confermato il dato nazionale che vede il PdF presente in tutti i 97 Collegi di Camera e Senato in cui è suddiviso il territorio nazionale, dopo aver raccolto in pochi giorni in tutta Italia oltre 43mila firme per la presentazione delle liste elettorali”.

“Raggiungere un milione di voti necessario per entrare in Parlamento è ormai alla nostra portata. Rappresentiamo l’opposizione ai partiti tradizionali, in cui prevalgono interessi personali e logiche di scambio, mentre i nostri valori, ispirati alla vita, alla famiglia e all’educazione, sono per noi non negoziabili.

Nei trenta giorni che precedono il voto del 4 marzo il Circolo di Imperia del Popolo della Famiglia proseguirà l’attività divulgativa e l’opera di sostegno ai gruppi spontanei del movimento che si stanno formando a Ventimiglia, Badalucco, Sanremo, Diano Marina ed Alassio, per portare in Parlamento i propri rappresentanti”, ha concluso Iraci.