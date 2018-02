Albisola Superiore. Vista la disparità di classifica, quella in programma sabato scorso poteva sembrare una gara semplice per le ragazze dell’Iglina, impegnate a ricevere la visita dell’Igor Volley Trecate, la squadra giovanile presente nel girone forse più completa, probabilmente la più avanti nel lavoro con alcune individualità di assoluto valore ed interesse nazionale.

Proprio per quest’ultima premessa lo staff tecnico albisolese ha raccomandato prudenza per tutta la settimana, non nascondendo timori che questa gara potesse portare a più di un grattacapo e, guardando i parziali, non si può dire che Matteo Zanoni e soci non avessero ragione nel fare questi pensieri.

Detto ciò, i 3 punti portati a casa valgono ancora di più, perché, in contemporanea all’Iglina, Romagnano andava a sbattere contro la Yamamay (altra giovanile di assoluto livello) permettendo a Damonte e compagne di scalare un gradino della classifica andando a prendersi quel terzo posto che, ad oggi, significherebbe playoff.

Al PalaBesio la partita inizia bene per la formazione di casa, che liquida le novaresi nel primo set con un parziale davvero importante, un 25 a 13 che dimostra una netta superiorità dovuta ad una battuta ficcante e ad un sistema di muro difesa davvero impeccabile suggellato da alcuni recuperi davvero spettacolari che hanno acceso il pubblico presente.

Tanto bene il primo set quanto male il secondo, in cui Trecate tiene in mano il gioco per tutto il parziale. Albisola sempre costretta ad inseguire le avversarie che hanno saputo sfruttare una correlazione muro-difesa che sembrava non essere più quella del set precedente. In breve tempo la Igor si impone 25 a 21, pareggiando le sorti della gara.

Terzo parziale che sembra la prosecuzione del secondo con Trecate che riesce ad imporre il proprio gioco, prendendo qualche punto di vantaggio a metà set e ritrovandosi avanti perfino avanti 17 a 21. Un parziale importante (8 a 1) permette alle padrone di casa di riacciuffare il set a andare in vantaggio chiudendo il parziale sul 25-22.

Nel quarto set l’Iglina parte bene, avanti 8 a 5, e pare riuscire a domare gli attacchi delle piemontesi che sembrano in difficoltà. Si arriva sul 16 a 12 e la partita appare incanalata verso il risultato positivo per le gialloblù; ma, in men che non si dica, complice qualche errore di troppo ed un gioco tenace delle avversarie, le giovani ragazze di Trecate tornano in partita portandosi addirittura in vantaggio 18 a 21. La gara si trasforma in un estenuante punto a punto che si conclude nel migliore dei modi per le locali: l’Iglina si impone 25-23, conquistando 3 punti fondamentali per la classifica.

A fine gara grandi sorrisi e festa sia per la vittoria sia per raggiungimento del terzo posto, posizionamento che l’Albisola dovrà andare a difendere a Busto Arstizio contro la capolista Futura Giovani che, dopo aver perso al PalaBesio, ha fatto bottino pieno senza lasciare nemmeno una briciola alle inseguitrici. Per le liguri sarà un test difficile e duro, ma senza dubbio sapranno presentarsi agli occhi della capolista cariche e preparate al punto giusto; solo il campo emetterà il verdetto finale. Fischio d’inizio sabato 10 febbraio alle ore 21.