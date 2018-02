Liguria. Massimiliano Iacobucci, capolista di fratelli d’Italia alle elezioni politiche, ha incontrato Confcommercio, Confartigianato e Confederazione Nazionale Artigianato nell’ambito degli incontri con i candidati organizzati dalle stesse associazioni di categoria per analizzare il pensiero ed il programma del centrodestra a favore della piccola-media impresa italiana.

“Noi crediamo veramente che la piccola impresa sia la vera ossatura economica di questo paese – dice Iacobucci – Se governeremo, noi siamo da subito pronti a sostenerla con provvedimenti reali che vanno dalla Fiat taxi con condono fiscale per i contenziosi fiscali ad oggi in essere all’accesso al credito per le giovani aziende con l’eliminazione del reting per i primi anni, dalla detraibilità del costo del lavoro interamente alla tassazione del commercio online come quello ordinario. E ancora, sospenderemo la direttiva Bolkestain per non fare scippare le nostre aziende balneari e ambulanti dagli amici della sinistra quali il mondo cooperativo ed altri”.

“Noi siamo per tutelare con ogni mezzo il made in Italy e anche le nostre piccole imprese, che molto spesso sono state costruite con il sudore e gli investimenti di una intera famiglia. Queste realtà vanno difese senza se e senza ma. Il centrodestra e in particolare di Fratelli d’Italia sono gli unici veramente vicini alle partite Iva italiane”.