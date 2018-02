Grotte di Borgio Verezzi, doppio appuntamento a Carnevale e San Valentino

Borgio Verezzi. Prosegue la nuova avventura gestionale delle Grotte di Borgio Verezzi con l’arrivo della cooperativa “Arcadia”. Con l’avvicinarsi di due ricorrenze comunemente molto sentite, Carnevale e San Valentino, proseguono anche le iniziative messe in campo per promuovere il sito naturalistico.

Dal 6 all’11 febbraio scatterà l’iniziativa “Carnevale in Grotta”: chi si presenterà in costume da carnevale avrà la possibilità di entrare e visitare le grotte gratuitamente, per aggiungere ulteriore allegria a questo periodo particolare.

In occasione della giornata di S. Valentino, invece, ogni coppia che si presenterà in biglietteria potrà usufruire dello sconto 2X1 sul biglietto di ingresso: un modo per festeggiare in modo diverso questa ricorrenza.

“Abbiamo ideato queste iniziative” spiegano dallo staff della Cooperativa Arcadia “sia per dare visibilità ad un sito di tale importanza, ma anche, e soprattutto, per dare la possibilità di accedervi a condizioni vantaggiose, affinché tutti possano usufruire di quanto di bello il nostro territorio offre; siamo consapevoli che la crisi economica ha ridotto il potere di acquisto, in modo particolare delle famiglie, e riteniamo che questa possa essere una piccola, ma concreta, risposta”.

La Grotte di Borgio Verezzi custodiscono al loro interno meraviglie e sorprese: le acque immobili e trasparenti dei laghi costituiscono una delle maggiori attrattive del percorso turistico, che si snoda per circa 800 metri all’interno di grandi sale, tra enormi blocchi staccatisi dalla volta in ere remote. Ricchissime le concrezioni di ogni forma: dalle cannule , esili e quasi trasparenti, ai drappi , sottili come lenzuoli, alle grandi colonne che sembrano sostenere la volta fino alle stalattiti eccentriche, che sfidano la forza di gravità sviluppandosi in tutte le direzioni. E dappertutto i colori: bianco, giallo, rosso in mille sfumature diverse. Dovuti alla presenza di svariati minerali, fanno delle Grotte di Borgio Verezzi la grotta turistica più colorata d’Italia.

Le Grotte sono aperte dal martedì alla domenica, gli orari degli ingressi sono 9:30 – 10:30 – 11:30 – 15:00 – 16:00 – 17:00. Per maggiori informazioni ed essere sempre aggiornati sulle iniziative si puossono seguire i profili social (Facebook, Instagram e Twitter) “Grotte di Borgio Verezzi”.