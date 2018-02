Granero accusa i leghisti di accogliere estremisti fascisti, le riflessioni di Andrea Bronda

Sinceramente prima di scrivere ho pensato e ripensato, perché io non sono Candidato… sono semplicemente un cittadino, un volontario della politica che da sempre si fa il mazzo nel proprio lavoro e gratuitamente, da passionario della politica sul proprio territorio, con il cuore e la passione di chi vuole contribuire a rendere migliore la nostra società e il nostro territorio.

Però i fatti che oggi sono accaduti nel mio paese di origine, Vendone, non mi hanno lasciato indifferente. Ecco, io vorrei ricordare ai candidati PD Granero, De Vincenzi, Vazio ecc. e al presidente dell’Associazione Fischia il Vento che il fascismo non esiste più da oltre 70 anni e che molti di loro nemmeno sapevano dove era Curenna di Vendone fino ad oggi, in piena campagna elettorale. E che sono stati proprio due rozzi e razzisti leghisti a condurre alcuni di loro fascisti rossi sul sentiero di Fischia il Vento da Vendone ad Alto che nemmeno sapevano che esisteva.

Vorrei ricordare a tutti loro che si può essere anti fascisti senza essere necessariamente di sinistra, i miei nonni erano partigiani ma non erano comunisti e hanno combattuto anche con Felice Cascione che pur di sinistra non era così ipocrita e fanatico come loro e che non avrebbe mai e poi mai approvato una manifestazione puramente propagandistica ed elettorale come questa di oggi. E di esempi come la mia famiglia è piena l’Italia.

Bisogna ricordare a tutti loro che la gente ne ha le scatole piene di questa storia dell’antifascismo… le priorità in Italia sono altre.

Andrea Bronda