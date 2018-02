Gli agenti della stradale ricevono le nuove divise invernali, ma mancano le fondine. Il Silp: “Stanno con le pezze…”

Liguria. Incredibile. Così il segretario provinciale del Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia (Silp-Cgil) Luigi Sanguinetti descrive la situazione con cui stanno facendo i conti gli agenti della polizia stradale di Savona e dei reparti di Carcare, Albenga e Finale Ligure.

Una situazione definita incredibile “perché stiamo parlando di persone, perché stiamo parlando dello stato, perché stiamo parlando della polizia di stato. Da poco sono state consegnate le nuove uniformi invernali. E fin qua andiamo bene, visto che è ormai non si ricorda, a memoria umana, la consegna di quelle ‘vecchie’. Il problema è che i poliziotti della stradale, nonostante l’inverno proprio in questo ore si stia facendo sentire in maniera prepotente, non le potranno utilizzare. Semplicemente perché mancano le fondine”.

Una situazione paradossale, secondo il sindacato di polizia: “In qualche regione italiana situazioni del genere si commenterebbero con un molto poco elegante ‘Stanno con le pezze …’. Per quanto l’espressione sia rude, tuttavia, è giusto per far comprendere come ci si sente trattati e come i nostri poliziotti sono costretti a lavorare”.

“Sono giorni che abbiamo lanciato l’allarme. Giorni in cui sembra non fermarsi il fiume di ‘inconvenienti’ che assillano i nostri poliziotti. Purtroppo sono sempre loro a rimetterci e noi non lo permetteremo”.