Gioco d’azzardo, Paita aderisce all’appello di “Mettiamoci in gioco”

Liguria. “Ho aderito con convenzione all’appello rivolto dal coordinamento Mettiamoci in gioco ai candidati liguri alle elezioni politiche del 4 marzo per una nuova legge nazionale che regolamenti il gioco d’azzardo nel nostro Paese”. Ad annunciarlo è Raffaella Paita, candidata Pd alla Camera dei Deputati.

“Una questione importantissima, di cui ho avuto modo di occuparmi anche in Regione Liguria, prima in maggioranza, approvando un provvedimento regionale per il contenimento del gioco d’azzardo e poi all’opposizione, lottando contro il centrodestra che ha deciso di fermare quella legge e vanificare l’impegno preso dalla nostra Giunta” prosegue il consigliere regionale del Pd.

“L’azzardo, come sostiene la campagna Mettiamoci in gioco, ha bisogno di regole chiare, visto l’aumento delle persone affette da ludopatia e l’alto rischio di infiltrazioni criminali. Sottoscrivo, pertanto, l’appello dell’associazione e mi scuso di non poter essere presente all’appuntamento di venerdì” conclude Paita.