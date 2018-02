Spotorno. Medaglie pesanti a Sanremo per la Ginnastica Libera, con le atlete Marilù Rota e Martina Fiorinelli che sono scese in pedana agguerrite per la seconda prova del campionato Silver LD organizzata dalla Riviera dei Fiori.

Marilù ottiene il primo posto presentando due ottime performance nel corpo libero e nel cerchio nella categoria A4, mentre Martina nella A2 agguanta il secondo posto eseguendo con sicurezza sia corpo libero che cerchio.

Grande soddisfazione per il direttivo della Ginnastica Libera, che ancora una volta va a medaglia.

Prossimo appuntamento: la seconda prova LD per le Junior e Senior, domenica 4 marzo.