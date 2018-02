A Genova un convegno sulla prevenzione degli incendi boschivi e la gestione post emergenza in Piemonte e Liguria

Liguria. Si terrà domani a partire dalle 9 presso la Sala delle Grida nel Palazzo della Borsa di via XX Settembre a Genova il convegno sul tema “La prevenzione degli incendi boschivi e la gestione post emergenza in Piemonte e Liguria. Esperienze a confronto”.

Durante l’anno 2017 la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi è risultata particolarmente difficile sui territori delle Regioni Liguria e Piemonte, come nel resto del Paese. Condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla propagazione degli incendi, nei primi mesi dell’anno, unitamente al riordino delle competenze operative, hanno comportato, nelle due Regioni oggetto di analisi, la formazione di una situazione complessa che merita le opportune riflessioni. I dati relativi, non definitivi saranno presentati nel corso del convegno che mette a confronto il punto di vista di esperti e autorità.

Attualmente le competenze risultano assegnate, per quanto riguarda la lotta attiva ovvero lo spegnimento degli incendi boschivi, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per quanto riguarda la prevenzione, i rilievi statistici e l’attività investigativa e di polizia giudiziaria all’Arma dei Carabinieri. In tale contesto, rimangono centrali la funzione di pianificazione della Regione ed il ruolo insostituibile del volontariato, che oggi collabora con i vigili del fuoco.

Al fine di avviare una prima riflessione circa le azioni ritenute più adeguate per migliorare l’efficienza del sistema di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, il comando regione carabinieri forestale Liguria, la Regione Liguria e la Regione Piemonte, hanno organizzano il convegno di cui sopra.

L’evento vedrà la partecipazione di autorevoli docenti universitari, nonché delle autorità dello Stato e delle Regioni a vario titolo coinvolte. Tra queste, oltre all’assessore della Liguria Stefano Mai e del Piemonte Alberto Valmaggia, il prefetto di Genova, Fiamma Spena, il direttore regionale dei vigili del fuoco Silvio Saffioti, il vice comandante del comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare (Cutfaa) Generale D. Davide De Laurentis e il Generale B. Comandante dei Carabinieri per la Tutela Forestale, Nazario Palmieri.

Gli organizzatori auspicano che “da questo confronto possano emergere indicazioni utili non solo per i sistemi antincendi boschivi di Liguria e Piemonte, ma anche per l’organizzazione della prevenzione e della lotta attiva agli incendi boschivi nel resto del Paese”.