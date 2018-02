Savona. L’ondata di gelo annunciata dall’arrivo del Burian ha travolto il savonese e numerose strade sono già ricoperte dal nevischio sceso nelle ultime ore che si è trasformato in ghiaccio, mettendo a rischio l’incolumità degli automobilisti.

Per questo motivo, alcuni sindaci hanno già deciso di chiudere le scuole nella giornata di domani, lunedì 26 febbraio. Per ora gli studenti “in vacanza” saranno quelli di Mioglia, Magliolo e Stella, e ci saranno ulteriori aggiornamenti in serata.

Tra i danni del maltempo, a causa delle forti raffiche di vento, alcuni alberi sono stati sradicati abbattendosi a terra, a Savona, invece, in via Genova, il tronco ha distrutto due auto in sosta, per fortuna senza passeggeri a bordo.