Savona. Eccellenti prestazioni per la Portuali Lotta Savona ai campionati italiani di lotta libera maschile (categorie Cadetti e Seniores) e femminile (categoria Seniores), organizzati dalla Fijlkam, la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, che si sono tenuti sabato 3 e domenica 4 febbraio ad Ostia Lido, presso il PalaPellicone.

Ai campionati hanno partecipato sei atleti savonesi, ottenendo brillanti risultati, soprattutto in campo femminile.

La “veterana” Francesca Mori, da anni stabile portacolori della Nazionale italiana, ha dominato la propria categoria, riconquistando il titolo di campione italiano assoluto nei 53 kg dopo che, a causa di un grave infortunio, non aveva potuto partecipare all’edizione 2017.

Si tratta del settimo titolo italiano per la Mori (il sesto tra le Seniores), il primo conquistato dopo aver lasciato il Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro ed essersi tesserata per la Portuali Lotta Savona, società della propria città natale, alla quale, nel corso degli ultimi mesi, l’atleta savonese ha già portato altri due titoli: l’oro al prestigioso torneo internazionale Henry Deglane di Nizza a dicembre e l’oro alla Sfida al Campione 2017, svoltasi a Faenza, sempre a dicembre.

Per la Portuali Lotta Savona sono arrivate altre due medaglie d’oro: Aurora Campagna ha conquistato il suo primo titolo italiano assoluto nella categoria 65 kg, così come Arianna Vettori ha ottenuto il suo primo titolo italiano assoluto nella categoria 68 kg.

Buon piazzamento per la giovane Ambra Campagna (59 kg), che ha ben figurato contro avversarie con molta più esperienza e ben più quotate, classificandosi quarta assoluta nella propria categoria.

In campo maschile ottimo risultato per il giovanissimo Mattia Bientinesi, che ha conquistato l’argento nella categoria Cadetti 55 kg, sconfitto per un solo punto, in una finale tutta ligure, da Adriano Olisterno dell’Ok Club Imperia.

Si è fermata, invece, al primo incontro l’avventura di Daniel Rodriguez (60 kg).

Sul fronte squadre, i risultati ottenuti hanno portato la Portuali Lotta Savona, diretta dal giovane coach savonese Daniele Laganaro, sul gradino più alto del podio a squadre femminile, davanti a società blasonate e strutturate come il Cus Torino ed il Gruppo Sportivo Militare Carabinieri.

Foto di Rossella Ravera.