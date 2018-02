Football sala: il Vado FC conquista la prima Baby Alassio Cup

Alassio. Adrenalina fino all’ultimo istante, in notturna, a chiusura della prima giornata di gare e della suggestiva cerimonia di apertura del campionato europeo C20 di football sala, in corso ad Alassio.

La seconda giornata si apre con la partita tra Francia e Catalogna. La formazione catalana si conferma squadra solida in ogni settore di gioco. La Francia cede, ma di misura e solo al termine di un match tiratissimo. Finisce 2 a 3 per gli spagnoli che viaggiano a punteggio pieno in testa alla classifica.

Subito dopo Marocco-Svizzera è un incontro a senso unico in cui i rossocrociati non hanno mai davvero impensierito gli avversari. Il risultato finale è un netto 11 a 1, forse troppo impietoso.

Il pomeriggio è una vera festa dello sport, del futsal e delle piccole, anzi piccolissime leve. In campo otto formazioni di under 8, i giovanissimi allievi delle scuole calcio di varie società liguri. È la prima edizione della Baby Alassio Cup, due gironi, otto squadre: partecipano Alassio FC, Polisportiva Calizzano, Vado FC, US Legino, San Filippo Neri Albenga, Olimpia Carcarese, Bordighera Sant’Ampelio, San Fruttuoso Genova.

Immagini di grande agonismo, sportività e attaccamento alla squadra. La spunta il Vado, in finale a spese della San Filippo Neri. Gioia vera da una parte, qualche lacrima dall’altra ma alla fine tutti assieme per la foto finale, con le coppe e i rispettivi coach.

Per la serata attesa per Svizzera-Francia e soprattutto per l’Italia chiamata all’impresa contro la corazzata catalana. I giochi sono ancora aperti, ma gli azzurri non possono sbagliare. Nella serata di ieri l’Italia e la Svizzera hanno dato vita ad un incontro combattuto, terminato in parità, dopo che gli azzurri, a lungo sotto nel punteggio, sono riusciti a recuperare il passivo.

La classifica provvisoria: Catalogna, Marocco 6; Francia 3; Svizzera, Italia 1.

Il programma dell’ultima giornata, domani, domenica 18 febbraio:

ore 11,30-12,30 torneo forze armate

ore 13 Catalogna vs Marocco

ore 15 Italia vs Francia

ore 16,40 cerimonia di chiusura

L’ingresso sugli spalti è libero.