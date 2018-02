Football sala, campionato europeo under 20: Catalogna e Francia partono forte

Alassio. Saranno solo tre, tra le cinque viste in campo oggi, le squadre che accederanno al campionato mondiale di categoria che si terrà a novembre in Colombia.

Italia, Catalogna, Marocco, Francia e Svizzera ad Alassio si stanno confrontando nell’Europeo C20 di futsal AMF valido per le qualificazioni al Mondiale che si terrà in America Latina.

La partenza per gli azzurri non è stata delle migliori. Primi a scendere in campo stamani sul parquet del palazzetto dello sport Ravizza di Alassio hanno ceduto allo strapotere tecnico e fisico del Marocco. Qualche ingenuità e l’incontro è rapidamente sfuggito dal controllo dei ragazzi allenati da Alessio Arezzi: 7 a 2 il risultato finale.

“Sapevamo che avevamo di fronte una corazzata – spiega lo stesso Arezzi ai microfoni di Mediasport Channel a fine incontro – ma noi potevamo e dovevamo fare meglio, ne abbiamo i mezzi e le capacità”.

“Sono molto soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi – gli fa eco Fernandez, tecnico del Marocco – è una bella squadra, affiatata che si impegna molto e sta ottenendo ottimi risultati. Meritano la vittoria per il grande lavoro che svolgono tutto l’anno”.

Nel pomeriggio il secondo match in programma ha visto il confronto tra Svizzera e Catalogna. Incontro a senso unico, concluso con il netto punteggio di 2 a 12, che ha messo in evidenza supremazia di gioco da parte dei catalani a spese dei meno esperti svizzeri.

“Per noi si tratta di fare esperienza – confessano dalla panchina rossocrociata – per alcuni dei giocatori schierati oggi si parla della prima partita di futsal disputata. Molti provengono dal calcio a undici. In Svizzera il movimento del futsal si sta creando ora, grazie alla straordinaria attività del presidente federale”.

“Non ho nulla da dire ai ragazzi – è il commento del ct catalano – hanno giocato ordinati, veloci e concentrati. Non esistono partite facili o difficili, se non stai concentrato, questo gioco è talmente veloce che perderne il controllo è davvero un attimo. Da diversi anni lavoriamo per crescere sempre di più e non nascondiamo che il nostro obbiettivo qui ad Alassio è la qualifica per il Mondiale”.

Francia-Marocco è l’ultimo match della sessione pomeridiana: partita di cartello, una sorta di derby sentitissimo da entrambi le parti.

Scatta in avanti il Marocco ma la Francia si riprende e contrattacca. Va in gol tre volte, ma la partita non è finita, anche se in tante occasioni la porta francese pare stregata. Accorcia il Marocco sul 3-2 ma il fischio della sirena mette fine al sogno marocchino di ristabilire il pareggio.

Il Marocco paga un pizzico di sfortuna e di stanchezza per la partita contro l’Italia disputata in mattinata. La Francia fa tesoro della freschezza, unica squadra oggi ad aver disputato un solo incontro.

Questa sera è in programma la cerimonia di apertura del campionato europeo: un momento ufficiale ma anche di piacevole spettacolo sportivo, grazie agli atleti dell’Olimpia Roller Team.

Seguirà la partita tra Italia e Svizzera: incontro importantissimo per gli azzurri in chiave qualifica mondiale.

Domani si riprende: Francia-Catalogna e Marocco-Svizzera in mattinata. Spazio poi alla prima edizione della Baby Alassio Cup, categoria Piccoli Amici.

Due gironi, otto squadre. Girone A (Alassio FC, Polisportiva Calizzano, Vado FC, US Legino) e Girone B (San Filippo Neri Albenga, Olimpia Carcarese, Bordighera Sant’Ampelio, San Fruttuoso Genova).

Domenica in attesa delle finalissime e della premiazione finale sul parquet del PalaRavizza scenderanno le formazioni del Carabinieri (Savona e Alassio) e una rappresentanza della nazionale Fifs delle forza armate. L’ingresso in tribuna è libero.