Fior d’Albenga, grande successo per il concorso “Un’aiuola da favola”: ecco i partecipanti

Albenga. Ha visto la partecipazione di un gran numero di progetti il concorso “Un’aiuola da favola” nell’ambito della manifestazione Fior d’Albenga. Un successo che conferma quanto la novità introdotta in questa edizione della rassegna, che si è aperta alle associazioni e agli esercenti, ed è segno del grande interesse verso un appuntamento amatissimo da residenti e turisti.

Alla chiusura dei termini per la consegna delle buste all’ufficio protocollo del municipio, l’assessore al turismo Alberto Passino e il presidente dell’associazione organizzatrice Mirko Mastroianni non nascondono la loro soddisfazione: “L’apertura delle buste ci ha sorpresi – affermano – per la qualità dei progetti, davvero belli, ben studiati ed accurati. Albenga ha risposto con entusiasmo e questo ci rende davvero felici. Sarà davvero un’edizione da favola”.

Ecco l’elenco dei partecipanti: il comitato di piazza Trincheri ha presentato la fiaba della Cicala e della Formica; i viticoltori dell’associazione “Vite in Riviera” la fiaba del Cervo e la Vite; il Garden Service di Giuliano Michelini in collaborazione con la scuola d’infanzia di Ceriale ha presentato la fiaba di Cappuccetto Rosso; il Comune di Andora la favola di Pollicino; Davide Michelini dei Vivai Michelini la favola di Cenerentola; il Progetto 8 (il bar dei giardinetti piazza del Popolo) la favola di Cenerentola; l’istituto agrario la Sirenetta; Alassio ha scelto la Bella Addormentata nel bosco e la realizzerà con la collaborazione dell’artista Francesco Granducato; “Veggia Arbenga” Biancaneve e i sette nani; i commercianti di largo Doria il Brutto Anatroccolo; l’artista albissolese Paolo Anselmo che ha presentato come soggetto Nemo e il suo viaggio.

A queste si aggiungono le cinque realtà che parteciperanno fuori concorso e che sono: l’associazione Palio Storico di Albenga, il Civ, il Comune di Cisano, l’associazione Artemisia Gentileschi e il Frantoio Sommariva e ovviamente l’associazione organizzatrice con il Comune “Fior d’Albenga” che realizzerà l’aiuola principale di piazza San Michele con la fiaba di Pinocchio.