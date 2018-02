Finanziamenti a “Il Cammino”, archiviata l’inchiesta in cui era coinvolto anche il vescovo Antonio Suetta

Taggia. La procura di Imperia ha archiviato l’inchiesta giudiziaria su Palazzo Spinola di Taggia. Nel mirino dell’indagine, avviata dalla procura di Savona, il consorzio “Il Cammino”. A un anno e mezzo di distanza il gip di Imperia ha accolto la richiesta arrivata dalla procura di Imperia di mettere la parola fine alla vicenda che aveva visto tra gli indagati il presidente Sergio Oderda.

Indagine che aveva interessato anche il vescovo della diocesi Sanremo-Ventimiglia, Antonio Suetta. La difesa aveva sostenuto, fin dall’inizio, che i soldi erano stati utilizzati per quello a cui erano destinati, ovvero il recupero dell’immobile. Dunque non vi erano mai state finalità diverse.

Un’inchiesta che, nell’estate del 2016, aveva destato scalpore: erano state effettuate delle perquisizioni mirate all’accertamento di una vicenda che per la magistratura avrebbe fatto emergere delle irregolarità: una malversazione di fondi pubblici erogati per 2 milioni di euro dal Ministero a beneficio del Consorzio “Il Cammino”, destinati appunto della dimora storica ora in condizioni fatiscente che si trova nel cuore di Taggia.