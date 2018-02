Finale Ligure. Via libera da parte della giunta comunale di Finale Ligure al piano pluriennale di riqualificazione arborea che prevede uno stanziamento di 360 mila euro nei prossimi tre anni. “Abbiamo messo a bilancio 120 mila euro all’anno da utilizzare per abbattere le alberature pericolose dal punto di vista statico, datate o vetuste, ed anche per sostituire queste con nuovi alberi e dare via ad un percorso virtuoso che porti ad avere negli anni futuri un nuovo e rigenerato patrimonio” affermano il sindaco Ugo Frascherelli e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Guzzi.

L’amministrazione Frascherelli ha iniziato nel 2014 un attività di censimento dell’intero patrimonio arboreo del territorio comunale. L’anno scorso questo percorso è stato concluso da parte dei funzionari dell’Ufficio Tecnico Comunale con la collaborazione di ditte specializzate ed agronomi incaricati. “Il 2016 ed il 2017 sono stati caratterizzati dall’inasprirsi del fenomeno Punteruolo Rosso, coleottero che colpisce le palme erodendo il tronco dall’interno e facendo cedere l’albero con riscontri relativi alla sicurezza non trascurabili e di certo prioritari per l’amministrazione. Si è da subito iniziato una serie di interventi preventivi investendo decine di migliaia di euro sul territorio. Il coleottero però ha continuato a mietere vittime, non solo a Finale Ligure ma in tutta la Riviera. Ma grazie agli investimenti fatti da parte del Comune il danno al patrimonio arboreo è stato notevolmente contenuto rispetto ad altri comuni vicini”.

A fine 2017 sono state effettuate le seguenti verifiche: 647 analisi visive; 51 analisi strumentali; 90 VPA sulle palme. Le risultanze dei dati di cui sopra hanno evidenziato la necessità di procedere all’abbattimento di 35 alberature e di far effettuare 13 prove di trazione per verificare la staticità delle alberature. “Chiaro il segnale di voler salvaguardare il patrimonio laddove possibile, ma avere come priorità la sicurezza cittadina e quindi abbattere laddove il rischio è evidente. Considerata l’urgenza si è provveduto a dare l’avvio agli abbattimenti mediante le maestranze comunali, soprattutto per quanto concerne l’abbattimento di palme sul lungomare di Marina e termineremo gli interventi con ditta esterna” aggiungono Frascherelli e Guzzi.

Sindaco ed assessore ai Lavori Pubblici entrano nel dettaglio: “Oltre agli abbattimenti diagnosticati nel monitoraggio consistenti nell’abbattimento di sette pini lungo la Strada degli Orti-Varigotti; l’abbattimento di un Cupressus arizonica via della Pineta-Marina; nove palme infestate e/o con problemi di staticità. Si provvederà nel contempo a far eseguire anche i seguenti interventi: abbattimento di sette pini stipiti di palma presenti sulla passeggiata a mare di Finalmarina (palme sulle quali si era provveduto da circa due anni ad effettuare trattamenti preventivi sia endoterapici sia con irrorazioni in chioma ed in ultimo intervento di dendrochirurgia senza l’ottenimento dei risultati sperati). E l’abbattimento dei pini tipo “Pinues pinea” nel tratto terminale di via Dante Alighieri (decisione presa dall’amministrazione comunale a seguito di crollo improvviso di un esemplare l’11 dicembre scorso)”.

“In parallelo inizieremo prossima settimana con la perizia di ripiantumazione sul lungomare di Marina con palme (non vulnerabili al punteruolo rosso), in via Fiume in Borgo, in via Santuario a Finalpia e a Varigotti. Inoltre ieri sono state piantumate dalle maestranze comunali nelle aree verdi esterne al cimitero di Finalborgo due liquidambar Slender silhouette, due Liriodendron Tulipifera, una Pawlonia Tomentosa, 10 Spartium Junceum (ginestra), una Gleditsia Skyline e un Platano”.

Nelle prossime settimane tutto questo sarà avviato grazie ai 120 mila euro stanziati a fine 2017 e ai 25 mila euro stanziati d’urgenza per le attività di abbattimento su Via Dante in seguito al crollo improvviso del pino durante l’evento del 11 dicembre 2017. “L’amministrazione dimostra quindi una strategia di lungo periodo stanziando risorse necessarie ad un piano di riqualificazione complessivo dell’intero territorio comunale, dimostra rapidità di intervento abbattendo laddove necessario alla tutela dei cittadini, dimostra un gran rispetto dell’ambiente tentando di salvare le proprie alberature investendo in trattamenti preventivi prima di ogni altra azione”.

“Un ringraziamento doveroso e sentito all’Ufficio Aree Verdi, alla Dott.ssa Maglio e a tutte le maestranze comunali che insieme a lei ci accompagnano in questo percorso virtuoso e rispettoso dell’ambiente che ci ospita” concludono sindaco e assessore finalesi.