Finale Ligure. Successo per l’incontro pubblico a Finale Ligure con Sara Foscolo (candidata del centrodestra alla Camera uninominale) e Paolo Ripamonti (candidato del centrodestra al Senato uninominale) organizzato dal segretario della Sezione Lega Pietra/Finale Roberto Paolino, alla presenza del segretario provinciale Roberto Sasso del Verme.

“Sala Gallesio gremita, grande partecipazione per ascoltare il nostro programma elettorale e discutere insieme al territorio le proposte per cambiare il Paese, con particolare attenzione per le tematiche del turismo e delle infrastrutture. C’è grande voglia di cambiamento”, commentano Sara Foscolo e Paolo Ripamonti.

Soddisfazione anche da parte dell’organizzatore Roberto Paolino, segretario della Lega Pietra/Finale: “Grazie alle tantissime che hanno partecipato: l’incontro ha avuto un grande successo di pubblico, nonostante fosse ancora in orario lavorativo, grazie alla presenza di entrambi i candidati del centrodestra”.