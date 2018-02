Finale Ligure. La partita di ritorno tra Finale e Ponsacco è stata ben diversa rispetto a quella dell’andata, quando i giallorossoblù vennero recuperati e battuti per 4 a 2 negli ultimi minuti di gioco.

Al Borel si sono viste meno azioni da rete, e di conseguenza meno segnature. È stata una partita tutt’altro che spettacolare, ma molto fisica e carica di agonismo, tra due squadre ben determinate a non uscirne sconfitte. Ne è scaturito un pareggio, con un gol per parte, maturato nel primo tempo. Poi, nella ripresa, entrambe le compagini hanno fatto ben poco per cercare di conquistare l’intera posta in palio, badando più che altro a non scoprirsi.

La partita. Pietro Buttu presenta in campo Gallo, Scalia, Ferrara, Buonocore, Antonelli, Scarrone, Figone, Lala, Vittori, Virdis, Roda. Lo schema è il 4-4-2.

A disposizione: Grillo, Conti, Genta, Maiano, Farinazzo, Sfinjari, Cavallone, Visali, Oxhallari.

Giovanni Maneschi schiera Cirelli, Lici, Gremigni, Bedin, Visibelli, Mazzanti, Mariani, Negri, Canessa, Doveri, Castorani. Rossoblù in campo con il 4-4-1-1.

In panchina ci sono Giacobbe, Giani, Menichetti, Benvenuti, Santini, Gemignani, Piras, Gherardi, Pellegrini.

L’arbitro è Mario Davide Arace della sezione Aia di Lugo di Romagna, assistito da Massimo Abagnale e Gianluca Maldini (Parma). Padroni di casa in completa tenuta bianca; ospiti in maglia rossoblù, pantaloncini e calzettoni blu.

Al 9° il Ponsacco passa in vantaggio: rimessa laterale dalla destra, la palla scorre e arriva in area dove Doveri la gira in rete.

La reazione del Finale, al 17°, è in un assist di Virdis per Vittori che però conclude debolmente: facile la presa di Cirelli.

Al 28° Canessa crea scompiglio nell’area locale ma perde l’attimo giusto per il tiro e viene firmato. Le offensive finalesi sbattono contro la difesa ospite, non per caso una delle meno battute del girone.

Al 39° Doveri scatta al limite del fuorigioco e con un diagonale sfiora il palo.

Al 44° Vittori scambia con Virdis, poi il numero 9 scaglia un potente tiro che batte Cirelli: 1 a 1. Con questo risultato si va al riposo.

In avvio di secondo tempo non si annotano cambi. La partita resta intensa sul piano agonistico ma le difese hanno la meglio; il gioco stenta a decollare.

Buttu effettua tre cambi: escono Buonocore, Lala e Roda, entrano Genta, Visali e Conti. Nel Ponsacco al 18° Giani prende il posto di Canessa; al 23° Pellegrini sostituisce Visibelli.

Al 29° cartellino giallo per Ferrara, che ferma irregolarmente Doveri. Al 31° Virdis riceve da Figone e conclude di prima intenzione: respinto da un avversario.

Alla luce dei risultati altrui, al Finale il punto va bene e così i giallorossoblù evitano rischi e conducono in porto il pareggio. Finisce 1 a 1 e grazie a questo punto la formazione di mister Buttu stacca la Rignanese, isolandosi in quattordicesima posizione.

Domenica 18 febbraio i giallorossoblù cercheranno di far punti al Bacigalupo di Savona.