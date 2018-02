Da “Finale Ligure Viva” tremila euro per la Residenza Ruffini

Finale Ligure. Ammontano a tremila euro i proventi della cena di beneficenza natalizia organizzata a dicembre scorso presso il ristorante Cucco dal movimento civico “Finale Ligure Viva”.

“Noi di ‘Finale Ligure Viva’ riteniamo corretto informare tutti coloro che hanno aderito all’appello, che quest’anno abbiamo raccolto tremila euro – spiegano dal movimento – Abbiamo organizzato la raccolta per uno scopo di solidarietà e numerose sono state le adesioni dei cittadini che ringraziamo di cuore per la loro generosità. L’adesione è stata trasversale, indipendentemente dal fatto che siamo un movimento civico e questo ci rende particolarmente soddisfatti”.

“Anche quest’anno i fondi sono stati usati acquistando direttamente materiale per la Residenza Ruffini, per agevolare le azioni quotidiane; in particolare, si tratta dell’acquisto di sei letti, un deambulatore con appoggio antibrachiale, una poltrona multifunzionale assistita, un alzamalati con base da pavimento, una bilancia da sollevatore. L’anno scorso erano stati donati i cuscini per la prevenzione delle ulcere da decubito negli ospiti allettati. Ci auguriamo di continuare questa iniziativa divenuta ormai consuetudine ed iniziata anni or sono dal professor Campese”.

Il direttore generale della Residenza Ruffini, dottoressa Maria Emmolo, ringrazia calorosamente per questo gesto generoso, precisando che “per la struttura è importante sapere che la Comunità ha a cuore il benessere dei suoi ospiti”.