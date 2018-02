Finale Ligure, al via il lavori in somma urgenza dopo il crollo in via Fiume

Finale Ligure. Dopo l’ordinanza sindacale firma ieri dal sindaco, prenderanno il via quest’oggi i lavori in somma urgenza i lavori di protezione della zona soggetta al crollo, in un tratto di arginatura sulla sponda sinistra del torrente Aquila, in via Fiume a Final Borgo.

“Questo ovviamente nelle more di perfezionamento della definizione dell’intervento definitivo per il ripristino dell’arginatura che intendiamo portare avanti, – ha precisato l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Guzzi. – L’interesse dell’amministrazione è di certo quello di limitare al massimo i disagi ed eliminare subito il pericolo”.

“Successivamente l’ufficio tecnico porterà avanti le procedure del caso onde evitare che un episodio del genere possa ripetersi in futuro. Si evidenzia infatti che è già stato individuato il tecnico libero professionista che si occuperà della progettazione dell’opera, il quale ha preso visione dei luoghi e si sta attivando per definire la soluzione migliore, nel rispetto dei vincoli esistenti e sentiti anche gli Enti sovracomunali”.

I lavori di protezione della zona soggetta al crollo saranno eseguiti dall’impresa affidataria delle opere di manutenzione delle strade comunali.

“Difficile fare una previsione di spesa ad oggi, ma di certo sarà un intervento costoso anche perché non possiamo e non vogliamo limitarci ai soli 15 metri crollati, ma interesseremo una lunghezza più ampia affinché sia veramente in sicurezza”, ha concluso Guzzi.